Un hombre de 55 años resulta herido tras una colisión con vuelco en Adeje, en el sur de Tenerife
El varón sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital del Sur tras el choque entre dos vehículos en la carretera TF-47
Un hombre de 55 años resultó herido de carácter moderado durante la madrugada de este jueves tras un accidente de tráfico registrado en la carretera TF-47, a la altura del kilómetro 1, en el municipio tinerfeño de Adeje. El siniestro lo protagonizaron dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre la vía.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió a las 0.29 horas la alerta en la que se informaba de la colisión y activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.
Atención sanitaria y traslado al hospital
Hasta el lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario atendió en el lugar al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Tras ser estabilizado, el herido fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur, donde continuó recibiendo atención médica.
Intervención de bomberos y fuerzas de seguridad
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife realizaron labores de aseguramiento de la zona tras el vuelco del vehículo implicado, con el objetivo de evitar nuevos riesgos para la circulación y garantizar la seguridad durante la asistencia sanitaria.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico en la vía y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
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