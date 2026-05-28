Detenido el conductor que se fugó tras atropellar a un peatón que resultó herido muy grave en Tenerife
El hombre investigado se entregó después de que fuera consciente de que la Policía Local seguía su rastro en la zona donde ocurrió el siniestro en la noche del pasado domingo
Un hombre fue detenido en la jornada de este jueves como presunto autor del atropello en el que un hombre de 55 años resultó herido muy grave durante la noche del pasado domingo en Tenerife.
Policías locales de La Laguna detuvieron al conductor que se dio a la fuga después de arrollar a un varón en la localidad de Bajamar, tras una investigación que se prolongó casi cuatro días.
El trabajo de los agentes del Equipo de Atestados no resultó sencillo y la víctima ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Entrega
Durante este jueves se recibió una llamada en la central telefónica del cuerpo de seguridad municipal. El ciudadano que estaba al teléfono mostró su interés en hablar con los agentes de Atestados.
Ya desde ese momento el ciudadano aseguró que era el presunto autor del atropello registrado el pasado fin de semana, a la altura del antiguo hotel Neptuno, en la carretera insular TF-13, que enlaza la autopista del Norte con Punta del Hidalgo.
El varón aportó sus datos personales. A partir de entonces, los policías locales empezaron a realizar trámites para localizarlo y recabar su testimonio para conocer la veracidad de su testimonio.
Por escrito
Además, el siguiente paso fue que reconociera por escrito esa manifestación voluntaria que lo implicaba en el suceso. De esa manera se iniciaba el procedimiento de imputación.
Horas después, los agentes municipales llevaron a cabo su arresto, mientras que el vehículo fue intervenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.
El vehículo conserva en el parabrisas delantero las huellas del atropello.
- El TSJC confirma la incapacidad absoluta a una limpiadora con dolor de cabeza crónico que la Seguridad Social le negaba
- La Aemet prevé un cambio radical en el tiempo en Tenerife: temperaturas más bajas y rachas muy fuertes de viento este jueves
- Es oficial: Hacienda permite deducirte mucho dinero en la Declaración de la Renta si has donado a asociaciones culturaes, deportivas o a investigación
- Hacienda avisa: ya se han terminado de pagar las devoluciones del IRPF a mutualistas aunque 860.000 jubilados no han recibido su dinero
- El Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife asume la adaptación a la normativa y se desmarca del Real Casino
- Las monjas clarisas de La Laguna dedican su oración a la confección del mantel para la misa del papa León XIV en Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife aborda la problemática de personas sin hogar tras la presencia de una pareja en la Plaza del Príncipe
- Santa Cruz garantiza la continuidad del Mercado de La Abejera con una solución provisional