Detenida una vecina por amenazar con provocar una explosión en un bloque de viviendas en Tenerife

Una mujer de 42 años fue detenida a raíz de que presuntamente amenazara a sus vecinos con provocar un incendio y una explosión en el bloque de viviendas donde reside en la zona metropolitana de Tenerife.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves en un edificio en el municipio de La Laguna y los ciudadanos afectados aseguraron que la ahora arrestada fue más allá de las palabras.

La Policía Local tuvo que intervenir con contundencia después de que dichos residentes en el inmueble mostraran su alarma por la actitud violenta y desafiante de dicha persona.

La detención fue llevada a cabo por agentes municipales del Grupo Seis y a la implicada se le atribuye un delito de amenazas graves a vecinos en la zona de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas.

Alteración del orden

Los ciudadanos afectados decidieron llamar a la sala operativa del 1-1-2 por un problema de alteración del orden en un edificio de seis viviendas en el mencionado barrio de La Laguna.

El motivo esgrimido por los alertantes es que una vecina quería provocar un incendio o hacer explotar el bloque.

Ante esa circunstancia, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias activó a policías locales y policías nacionales para que acudieran al lugar.

Cuatro patrullas

Al final, se desplazaron al edificio varias patrullas de la Policía Local del Grupo Seis. Las personas consultadas indican que a la 1:50 horas llegaron los agentes.

En ese momento, los ciudadanos afectados seguían muy alterados y alarmados por las amenazas vertidas por la citada mujer. Y señalaron dónde residía la ahora investigada.

Los funcionarios tocaron varias veces en la puerta, pero la mujer no les abría. A continuación, siempre según el relato de un ciudadano, los agentes golpearon muy fuerte la puerta, ya que daba la sensación de que la presunta autora del delito se había atrincherado.

Hallazgo

Al final, los policías pudieron acceder al domicilio, ya que la mujer les abrió. Los profesionales del cuerpo de seguridad supuestamente encontraron cuatro bombonas de butano y una garrafa de gasolina.

Además, relata un hombre que la ahora apresada había empapado ropa con el combustible, supuestamente para facilitar la expansión del fuego.

Ahora se trata de determinar si la conducta de la mujer estuvo motivada por un problema de consumo de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas.

Algunos vecinos llegaron a grabar las amenazas graves expresadas por la ciudadana de 42 años. Tras ser arrestada, la presunta autora fue trasladada hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna.