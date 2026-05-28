Desmantelan ocho clubes cannábicos donde se vendía drogas y dos locales de prostitución en el Sur de Tenerife

Una operación de la Policía Nacional permitió desmantelar ocho clubes cannábicos usados para vender diferentes drogas y cerrar dos locales donde se ejercía la prostitución en el Sur de Tenerife.

En un dispositivo en el que tomaron parte 120 agentes en total, fueron efectuados 21 registros simultáneos y detenidas 34 personas, de las que tres ingresaron en prisión provisional.

Como ya adelantó El Día a mediados de este mes, varios de los registros fueron efectuados en el municipio de Guía de Isora, de forma concreta en la localidad de Playa San Juan y en dos locales comerciales situados en Varadero, cerca del límite con Santiago del Teide.

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una organización criminal asentada en el sur de la isla que presuntamente se dedicaba al tráfico y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente hachís y marihuana, así como al posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita.

Desarticulan una organización criminal / Policía Nacional

Desde agosto

La investigación, iniciada en agosto de 2025, permitió identificar una estructura criminal compuesta por más de una treintena de integrantes, entre dirigentes y colaboradores, que operaban a través de ocho clubes cannábicos utilizados como tapadera para la distribución de la droga y dos establecimientos de masajes donde se ejercía la prostitución.

Además, para garantizar el abastecimiento de sustancias, la organización disponía de dos plantaciones destinadas al cultivo de marihuana en interior.

Las pesquisas resultaron especialmente complejas por el elevado número de miembros activos, la estructura jerarquizada de la organización, los medios técnicos de los que disponían y las estrictas medidas de seguridad que desarrollaban en su actividad cotidiana para evitar ser descubiertos por los agentes.

Un operativo policial compuesto por más de 120 agentes

El operativo policial culminó el pasado 12 de mayo, tras más de nueve meses investigación ininterrumpida con un complejo dispositivo en el que participaron más de 120 agentes.

Los funcionarios realizaron entradas y registros en ocho asociaciones cannábicas, dos establecimientos de masajes utilizados presuntamente como clubes de alterne, un domicilio destinado al cultivo “indoor” de marihuana, una finca situada en el municipio de Güímar, así como otros ocho domicilios vinculados a los principales investigados.

Los agentes localizaron también un inmueble empleado como “caleta” (escondite) para el almacenamiento de sustancias estupefacientes, desde donde posteriormente eran distribuidas a los distintos puntos de venta controlados por la organización.

Una macroplantación

Especial relevancia tuvo la actuación llevada a cabo en la finca situada en Güimar, donde la organización proyectaba instalar una macroplantación de marihuana de aproximadamente 3.000 metros cuadrados.

La infraestructura fue desmantelada antes de entrar en funcionamiento, con lo que se evitó una producción anual estimada de unos 250 kilogramos de cogollos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilícito habría superado los dos millones de euros.

Como resultado de las 21 entradas y registros practicados, fueron detenidas 34 personas e incautados más de 25 kilos de marihuana, 4,5 kilos de hachís, 524 gramos de rosín, 263 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, 899 cigarros tipo porro ya confeccionados para su venta, 124 botes de concentrado con THC, 107.104,6 euros en efectivo, 8.000 dólares en criptoactivos, 500 dólares en efectivo, 19 turismos de alta gama y 2 motocicletas.

Además, se procedió al precinto judicial de los diez locales explotados por la organización (ocho clubes cannábicos y dos prostíbulos).

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De los treinta y cuatro detenidos, diez fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó prisión provisional para los tres principales investigados.