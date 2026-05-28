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Un hombre, en estado crítico tras estar a punto de ahogarse en Tenerife

Los hechos ocurrieron en la playa de Las Vistas y el afectado fue trasladado al Hospital de la Candelaria

Imagen de la playa de Las Vistas, en Arona.

Imagen de la playa de Las Vistas, en Arona. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un hombre ha sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria este jueves, 28 de mayo, tras sufrir un ahogamiento en el mar. Los hechos ocurrieron en la playa de Las Vistas, en Arona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 18:53 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencias necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas logrando recuperar su pulso. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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La Policía Nacional y Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

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