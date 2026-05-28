Accidente de tráfico en Puerto de la Cruz: un motorista herido moderado tras colisionar con un coche este jueves

Un aparatoso accidente de tráfico ha sacudido la circulación a primera hora de este jueves, 28 de mayo de 2026, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. El incidente, consistente en una colisión entre un coche y una motocicleta, se registró exactamente a las 07:45 horas en la conocida Carretera del Este, provocando importantes retenciones en pleno inicio de la jornada laboral.

A la hora señalada, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de urgencia en la que se informaba del choque entre ambos vehículos y se solicitaba asistencia médica inmediata para el motorista, que se encontraba herido sobre la calzada. Desde el centro coordinador se activaron de forma inmediata los recursos necesarios, movilizando al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Intervención médica y traslado al Hospital Universitario de Canarias

El SUC desplegó en el lugar un dispositivo compuesto por una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada. El personal sanitario atendió sobre el asfalto a la víctima, un hombre de 29 años de edad.

Según la valoración médica inicial proporcionada por el equipo de emergencias, el joven presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizado por los profesionales en la unidad medicalizada, se procedió a su evacuación urgente en dicha ambulancia con destino al Hospital Universitario de Canarias (HUC) para recibir una atención especializada.

Control del tráfico y realización del atestado

El fuerte impacto complicó el tránsito por la Carretera del Este durante varios minutos. Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, cuyos efectivos procedieron a regular la circulación para garantizar la seguridad en la zona y evitar nuevos percances.

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Los agentes de las fuerzas de seguridad fueron los encargados de realizar el correspondiente atestado con el fin de clarificar la dinámica de la colisión y determinar las responsabilidades del siniestro.