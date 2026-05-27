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Nuevo atropello en Tenerife: un hombre de 38 años sufre heridas de carácter moderado

El accidente ocurrió en la TF-24, en el municipio de El Rosario

Sala operativa del 112.

Sala operativa del 112. / CECOES

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 38 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado este miércoles en Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente ocurrió a las 16:28 horas en  la TF-24, en el municipio de El Rosario.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, antes de trasladarlo al Hospital Universitario de Canarias.

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Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado oportuno.

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