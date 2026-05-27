Herido un motorista en una colisión en Tenerife

Un hombre de 51 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una colisión mientras circulaba en moto por la TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona.

El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias fue dado a las 16:21 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona, valoró y asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, efectivos de la Policía Local colaboraron con los recursos desplazados e instruyeron diligencias.