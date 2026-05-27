Herido un motorista en una colisión en Tenerife
El afectado sufrió un traumatismo en una pierna
Un hombre de 51 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una colisión mientras circulaba en moto por la TF-65, en el municipio de San Miguel de Abona.
El aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias fue dado a las 16:21 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a un médico y un enfermero del centro de salud de la zona, valoró y asistió al afectado, que presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, efectivos de la Policía Local colaboraron con los recursos desplazados e instruyeron diligencias.
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