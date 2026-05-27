Un guardia civil arriesga su vida dos veces para salvar a un joven en apuros en el mar en Tenerife

Un guardia civil arriesgó su vida para salvar a un joven bañista que se encontraba en apuros en el Sur de Tenerife.

Agentes del cuerpo de seguridad pertenecientes al puesto de Adeje recibieron el pasado sábado una alerta desde la Central Operativa de Servicio de esta Comandancia (COS) donde solicitaba la localización de un varón de 28 años de edad que estaba desaparecido por la zona costera del municipio, sin llegar a concretar lugar concreto. Y así activaron un dispositivo de búsqueda.

A las 18:00 horas aproximadamente, se informó de que el varón pudiera encontrarse en un saliente rocoso situado entre dos playas, Los Morteros y Diego Hernández, en el sitio de interés científico de La Caleta.

Caída al agua

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al varón, quien, al percatarse de su presencia, intento saltar hacia otra roca próxima al mar desde una altura aproximada de tres metros.

Debido al fuerte oleaje y a las intensas rachas de viento que azotaban la zona, el varón cayó al agua y comenzó a ser arrastrado por la corriente y golpeado contra las rocas.

Ante la gravedad de la situación, uno de los agentes se desprendió de inmediato de parte de su uniforme y equipo policial y se lanzó al mar para tratar de rescatarlo.

Con una lancha

El agente tuvo que sumergirse en varias ocasiones para mantener al hombre a flote y alejarlo de las rocas, mientras el resto de componentes del operativo movilizaban una embarcación semirrígida que se encontraba próxima al lugar.

Gracias a la coordinación entre los agentes y a las indicaciones realizadas, la embarcación consiguió aproximarse y embarcar a ambos, tratando de abandonar la zona antes de que empeorará más el estado del mar, con lo que hubiera aumentado el riesgo.

Se volvió a tirar al mar

Sin embargo, durante el traslado, el varón sin confiar en el agente comenzó a forcejear y volvió a arrojarse al agua. De nuevo, el agente de la Guardia Civil se lanzó al mar para rescatarlo por segunda vez, logrando nuevamente subirlo a la embarcación para mantenerlo a salvo hasta llegar a la playa más cercana.

Una vez en tierra, ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados al hospital más próximo donde el reconocimiento médico determinó la existencia de varias lesiones en los dos y el agente ha causado baja temporal para el servicio.

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La actuación del agente traspasa el deber, desafiando el peligro al priorizar de manera altruista la vida de los demás sobre la suya propia, poniendo de manifiesto una destacada intervención de auxilio y protección ciudadana, marcada por la rapidez de reacción y un fuerte compromiso con el espíritu benemérito, incluso en condiciones de especial peligrosidad y fuerte oleaje, según resalta el propio cuerpo de seguridad.