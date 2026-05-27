Accidente de tráfico en La Laguna: una motorista herida tras sufrir una caída en la Avenida El Paso esta mañana
Una mujer de 35 años ha sido evacuada de urgencia al Hospital Universitario de Canarias con múltiples contusiones de carácter moderado a primera hora de la mañana
Un accidente de tráfico ha condicionado la circulación a primera hora de este miércoles, 27 de mayo de 2026, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. El incidente, que consistió en la caída accidental de una motorista en plena calzada, se registró exactamente a las 09:50 horas en la concurrida Avenida El Paso, una de las arterias viales con mayor tránsito comercial y empresarial de la zona metropolitana de la isla.
A la hora señalada, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de urgencia en la que se solicitaba asistencia sanitaria para una conductora que yacía sobre el asfalto tras perder el control de su vehículo de dos ruedas. De inmediato, el dispositivo de emergencias activó un protocolo de actuación, movilizando al lugar a los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a las patrullas de la Policía Local.
Asistencia del SUC y evacuación al Hospital Universitario de Canarias
El personal sanitario de la ambulancia de soporte vital básico del SUC desplazada al tramo afectado se encargó de estabilizar a la conductora sobre la misma vía. Según el informe oficial y la valoración médica inicial proporcionada por los facultativos, la víctima es una mujer de 35 años de edad.
En el momento de recibir las primeras atenciones, la afectada presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Tras ser inmovilizada por el equipo del SUC, se procedió a su traslado en ambulancia hacia el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en el área de urgencias para ser sometida a pruebas radiológicas y descartar lesiones internas.
La caída provocó retenciones puntuales en la Avenida El Paso en un momento de notable afluencia de vehículos. Los efectivos de la Policía Local de La Laguna se desplegaron rápidamente en el sector para proceder a la regulación del tráfico, garantizando la seguridad de los sanitarios mientras trabajaban en la calzada.
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