Rescate de una senderista herida tras sufrir una caída en Tenerife
La mujer sufrió un traumatismo facial y una herida en una pierna
Una mujer de 30 años ha tenido que ser rescatada este martes, 26 de mayo, tras sufrir una caída en el sendero del Arco de Tajao, en Arico.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 17:10 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos de Bomberos de Tenerife llegaron hasta la afectada y la aproximaron hasta la ambulancia, cuyo personal sanitario tras realizar una valoración y asistencia inicial realizó su traslado a Hospiten Sur.
La mujer presentaba un traumatismo facial y una herida en una pierna de carácter moderado.
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