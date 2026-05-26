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Herida una mujer tras el vuelco de un vehículo en Tenerife

La afectada sufrió contusiones de carácter moderado

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida este martes, 26 de mayo, tras sufrir un vuelco el vehículo en el que circulaba. Los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, sucedieron poco antes de las 11:30 horas en la autopista del sur de Tenerife (TF-1), en los túneles en dirección sur, en el término municipal de Santa Cuz de Tenerife.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la mujer afectada, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado, antes de trasladarla al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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Los efectivos de Guardia Civil y Policía Local regularon el tráfico y realizaron el atestado; mientras que el personal del Servicio de Carreteras señalizó y despejó la vía.

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