Una empresa de Tenerife cae en una estafa por correo tras pagar unos cursos de cocina a una cuenta falsa

La Guardia Civil ha identificado e investigado al presunto responsable de una estafa informática cometida contra una empresa de Santa Cruz de Tenerife mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), o compromiso del correo electrónico corporativo.

El fraude se produjo después de que la mercantil realizara una transferencia relacionada con el pago de unos cursos de cocina contratados. Según la investigación, los estafadores interceptaron las comunicaciones por correo electrónico entre la empresa tinerfeña y la entidad proveedora del servicio, para después suplantar a esta última y modificar la cuenta bancaria de destino.

La empresa presentó una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. El caso fue recibido por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) y derivado al Equipo @ de la CiberComandancia, que inició las diligencias de investigación.

La transferencia se hizo a una cuenta falsa

El representante de la empresa afectada no sospechó del engaño y realizó la transferencia a la cuenta indicada en el correo fraudulento. El fraude se descubrió días después, cuando el proveedor legítimo comprobó que no había recibido el importe acordado.

Tras contactar de forma presencial, ambas partes detectaron que las comunicaciones habían sido interceptadas y que las facturas en curso habían sido desviadas. La mercantil perjudicada formalizó entonces la denuncia.

A partir de ese momento, los agentes rastrearon la trazabilidad del movimiento económico, analizaron los datos vinculados a la cuenta receptora y contrastaron la información con antecedentes similares en bases policiales. Estas gestiones permitieron identificar al beneficiario del fraude.

Como resultado de las pesquisas, el presunto responsable fue investigado por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia. La persona identificada, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial de Bilbao.

¿Qué es el fraude BEC?

El Business Email Compromise (BEC) es una modalidad de ciberestafa dirigida principalmente a empresas que realizan pagos o transferencias por vía electrónica.

En este tipo de engaños, los ciberdelincuentes aprovechan comunicaciones reales entre empresas, proveedores o clientes. Su objetivo es introducir un cambio aparentemente legítimo, como una nueva cuenta bancaria, para que la víctima realice el pago a favor de los estafadores.