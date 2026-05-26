Detenidas 10 personas en Tenerife por más de 30 robos violentos y alunizajes en la isla
La Guardia Civil detiene a diez jóvenes de entre 18 y 25 años por asaltos en farmacias, cafeterías, restaurantes, gasolineras, joyerías y viviendas de una docena de municipios
La Guardia Civil ha detenido a diez personas acusadas de integrar un grupo criminal especializado en robos violentos, alunizajes de madrugada y atracos con armas blancas en distintos puntos de Tenerife. A los arrestados, jóvenes de entre 18 y 25 años, se les atribuyen al menos 35 hechos delictivos cometidos en una docena de municipios de la Isla.
La investigación apunta a que el grupo actuaba principalmente de madrugada y utilizaba coches robados a empresas de alquiler para empotrarlos contra comercios. En total, los agentes les atribuyen la sustracción de más de 20 vehículos, empleados presuntamente para cometer los asaltos y huir después de los establecimientos.
La operación, denominada 'Enjambre', ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Tras las detenciones, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres principales acusados.
Alunizajes en comercios y atracos con machetes
Según la información difundida por la Guardia Civil, el grupo cometía robos con fuerza en farmacias, cafeterías, restaurantes y gasolineras, especialmente en zonas turísticas del sur de Tenerife. Para acceder a los locales, presuntamente estampaban vehículos sustraídos contra los accesos de los establecimientos.
Además de los alunizajes, la investigación les atribuye robos con violencia en joyerías y viviendas, donde habrían utilizado machetes, cuchillos de grandes dimensiones y bates de béisbol. También se les relaciona con hurtos en comercios mediante engaños y distracciones.
Para dificultar su identificación, los arrestados usaban presuntamente pasamontañas, máscaras, guantes, cambios de ropa y placas de matrícula falsas. Estas medidas complicaron la investigación, que acabó con tres registros simultáneos en Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna.
Casi 70.000 euros en efectos sustraídos
El valor total de lo robado se aproxima a los 70.000 euros. De esa cantidad, las piezas de oro sustraídas en joyerías ascienden a 38.600 euros, mientras que los efectos y bienes robados en comercios alcanzan los 30.000 euros.
A esta cifra se suman los daños materiales causados por los alunizajes y destrozos en los establecimientos, que superan los 60.000 euros. La forma de actuar del grupo generaba un doble perjuicio para los afectados: la pérdida de objetos y dinero, y los gastos derivados de reparar accesos, escaparates o mobiliario dañado.
Una docena de municipios afectados
Los delitos atribuidos al grupo se habrían cometido en Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Güímar, Candelaria, Fasnia, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.
Registros en Adeje, Arona y La Laguna
La fase final de la operación incluyó tres registros domiciliarios simultáneos en Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna. En ellos, los agentes intervinieron vehículos sustraídos, herramientas y armas blancas presuntamente utilizadas en los robos.
Entre el material incautado figuran mazas, patas de cabra, cizallas, destornilladores, alicates, martillos, punzones, machetes y cuchillos. También se localizaron elementos empleados para ocultar la identidad, como pasamontañas, máscaras, chalecos, guantes y gorras, además de placas de matrícula falsas y parte de las joyas de oro robadas.
La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Tenerife, junto a distintas unidades de la Compañía de Playa de las Américas. También participaron el Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias y el Servicio Cinológico.
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