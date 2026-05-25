Rescatado en helicóptero un senderista tras sufrir una caída en La Gomera
El hombre, de 56 años, sufrió diversos traumatismos de carácter moderado
Un hombre de 56 años ha sido rescatado este lunes con el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con diversos traumatismos de carácter moderado tras sufrir una caída mientras practicaba senderismo en Alajeró.
Los hechos han sucedido a las 09:30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de un senderista que precisaba asistencia sanitaria en un lugar de difícil acceso ubicado en las playas del Medio y Chinguarime.
En coordinación con el Cecopin de La Gomera, efectivos de Guardia Civil, AEA y Protección Civil accedieron al lugar y solicitaron la evacuación aérea del afectado ante su dificultad por vía terrestre.
Rescate en helicóptero
Así, con la colaboración de los recursos anteriores, la dotación del helicóptero del GES rescató al senderista para evacuarlo hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera.
A su aterrizaje, el personal del SUC valoró y asistió al afectado antes de trasladarlo al centro hospitalario.
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