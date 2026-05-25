Un piloto sufre un infarto durante un vuelo entre Tenerife y Reino Unido y obliga a desviar el avión a Portugal

Un vuelo de la compañía británica Jet2 que cubría la ruta entre Tenerife y Birmingham tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Portugal después de que uno de los pilotos sufriera un infarto cuando la aeronave volaba a más de 9.000 metros de altitud.

Según informa el diario británico Daily Mail, el incidente ocurrió el pasado jueves a bordo del vuelo LS1266, cuando el piloto comenzó a encontrarse mal en pleno trayecto. La situación llevó a la tripulación a solicitar ayuda médica entre los más de 200 pasajeros que viajaban en el avión.

El aparato, un Airbus A321 con 220 personas a bordo, fue desviado al aeropuerto de Oporto, donde aterrizó de emergencia durante la madrugada del viernes.

Una vez en tierra, los servicios sanitarios acudieron rápidamente a la pista para atender al piloto, que posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad portuguesa para recibir asistencia médica.

Los pasajeros permanecieron en el interior del avión durante más de una hora mientras se desarrollaba la intervención y se organizaban los siguientes pasos para continuar el viaje.

Un piloto trasladado desde Reino Unido

La compañía aérea optó por no alojar a los viajeros en Oporto y decidió trasladar a otro piloto desde Manchester para completar la operación y permitir que los pasajeros pudieran continuar su viaje hasta Birmingham.

En un comunicado, Jet2 confirmó que el vuelo fue desviado debido a la indisposición de uno de los pilotos. "El vuelo LS1266 de Tenerife a Birmingham fue desviado a Oporto debido a que uno de los pilotos se encontraba indispuesto", señaló la aerolínea.

La compañía aseguró además que "en ningún momento se vio comprometida la seguridad del vuelo" y lamentó las molestias ocasionadas a los pasajeros por el retraso imprevisto.