Un hombre de 55 años, en estado crítico tras ser atropellado en La Laguna

Un hombre de 55 años resultó herido de carácter crítico en la noche de este domingo tras sufrir un atropello en la carretera TF-13, dentro del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Una llamada alertó al Cecoes a las 22.24 horas de que una persona había sido alcanzada por un coche y necesitaba asistencia sanitaria urgente en plena vía.

Traslado al Hospital Universitario de Canarias

Tras recibir el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió al afectado en el lugar del atropello y logró estabilizarlo antes de proceder a su evacuación. El hombre presentaba politraumatismos graves y fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó con pronóstico crítico.

Agentes de la Policía Local de La Laguna también se desplazaron hasta la TF-13 para regular el tráfico en la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del atropello.