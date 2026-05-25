Condenados a cinco años de cárcel dos hombres por tráfico de cocaína en Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto cinco años de prisión a cada uno de los dos acusados a los que se les intervinieron casi cuatro gramos de cocaína con un 95 % de pureza en una calle del barrio de Ofra, en la capital tinerfeña.

En la fijación de la pena se tuvo en cuenta en ambos casos la agravante de reincidencia: uno de ellos contaba con una condena previa de tres años y un día, mientras que el otro acumulaba dos condenas que suman tres años, una de ellas aún pendiente de cumplimiento.

Los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2025, sobre las 9:30 horas, cuando los acusados se encontraban en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife. A uno de ellos se le intervinieron once papelinas de cocaína y 121 euros, y al otro 21 dosis y 235 euros, lo que sumaba casi cuatro gramos de droga.

Ingreso en prisión

El acusado con dos condenas anteriores ingresó en prisión provisional, situación en la que se encontraba cuando se celebró el juicio.

La sentencia se basa en el testimonio de los policías que intervinieron en la actuación, quienes ratificaron el atestado y aseguraron haber identificado "sin duda alguna" a los dos procesados mientras vigilaban uno de los puntos considerados de venta de droga en Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes declararon que observaron los hechos desde una distancia aproximada de 30 metros, con una visión "directa, nítida y sin interferencias", y que vieron "con total claridad" cómo uno de los acusados arrojaba deliberadamente al suelo un objeto que resultó ser un envoltorio con 21 papelinas de cocaína.

El otro acusado tiró poco después una servilleta que contenía 20 dosis, una acción que, según los agentes, fue observada de manera "directa, continuada y sin género de dudas", por lo que la Sala considera que la actuación policial se basó en una percepción "inmediata, objetiva y plenamente fiable".

Durante la intervención, uno de los acusados intentó cerrar el almacén del que ambos estaban saliendo, un lugar que frecuentaban para consumir droga.

Segundo acusado

Los agentes dejaron marchar inicialmente a uno de ellos, pese a haber observado que arrojaba un objeto al suelo, pero le dieron alcance posteriormente al comprobar que se trataba de cocaína, y a continuación detuvieron al segundo acusado.

Este último reconoció que vendía droga como medio de subsistencia e incluso intentó asumir la responsabilidad penal de su acompañante.

Esta confesión, junto con el relato de los agentes, fue determinante para la condena, ya que la Sala concluye que no alberga duda alguna sobre la culpabilidad de ambos