Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeJosé Luis Rodríguez ZapateroCese de las actividades en el Real Casino de TenerifeVisita del papa a TenerifeCompras online baratasNarcotráfico en TenerifeCarné de conducir
instagramlinkedin

Condenados a cinco años de cárcel dos hombres por tráfico de cocaína en Santa Cruz de Tenerife

En la fijación de la pena se tuvo en cuenta en ambos casos la agravante de reincidencia

Varias personas acceden al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Varias personas acceden al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto cinco años de prisión a cada uno de los dos acusados a los que se les intervinieron casi cuatro gramos de cocaína con un 95 % de pureza en una calle del barrio de Ofra, en la capital tinerfeña.

En la fijación de la pena se tuvo en cuenta en ambos casos la agravante de reincidencia: uno de ellos contaba con una condena previa de tres años y un día, mientras que el otro acumulaba dos condenas que suman tres años, una de ellas aún pendiente de cumplimiento.

Los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2025, sobre las 9:30 horas, cuando los acusados se encontraban en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife. A uno de ellos se le intervinieron once papelinas de cocaína y 121 euros, y al otro 21 dosis y 235 euros, lo que sumaba casi cuatro gramos de droga.

Ingreso en prisión

El acusado con dos condenas anteriores ingresó en prisión provisional, situación en la que se encontraba cuando se celebró el juicio.

La sentencia se basa en el testimonio de los policías que intervinieron en la actuación, quienes ratificaron el atestado y aseguraron haber identificado "sin duda alguna" a los dos procesados mientras vigilaban uno de los puntos considerados de venta de droga en Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes declararon que observaron los hechos desde una distancia aproximada de 30 metros, con una visión "directa, nítida y sin interferencias", y que vieron "con total claridad" cómo uno de los acusados arrojaba deliberadamente al suelo un objeto que resultó ser un envoltorio con 21 papelinas de cocaína.

El otro acusado tiró poco después una servilleta que contenía 20 dosis, una acción que, según los agentes, fue observada de manera "directa, continuada y sin género de dudas", por lo que la Sala considera que la actuación policial se basó en una percepción "inmediata, objetiva y plenamente fiable".

Durante la intervención, uno de los acusados intentó cerrar el almacén del que ambos estaban saliendo, un lugar que frecuentaban para consumir droga.

Segundo acusado

Los agentes dejaron marchar inicialmente a uno de ellos, pese a haber observado que arrojaba un objeto al suelo, pero le dieron alcance posteriormente al comprobar que se trataba de cocaína, y a continuación detuvieron al segundo acusado.

Este último reconoció que vendía droga como medio de subsistencia e incluso intentó asumir la responsabilidad penal de su acompañante.

Noticias relacionadas y más

Esta confesión, junto con el relato de los agentes, fue determinante para la condena, ya que la Sala concluye que no alberga duda alguna sobre la culpabilidad de ambos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El líder de la Banda de Añaza espera una década por un juicio por drogas
  2. El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
  3. Arquitectos canarios diseñan los cuatro escenarios para la visita del Papa León XIV en Canarias
  4. El emblemático edificio de General Antequera en Santa Cruz se prepara para albergar a 187 empleados municipales
  5. Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
  6. El CB Canarias ve la luz al final del túnel, rompe su racha de derrotas y se acerca a un nuevo 'playoff' (96-109)
  7. El Ayuntamiento de Santa Cruz justifica la orden de cese de las actividades del Real Casino por razones de salubridad, seguridad y protección del medio ambiente
  8. Todas las claves de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Santa Cruz contra las irregularidades del Real Casino de Tenerife

Condenados a cinco años de cárcel dos hombres por tráfico de cocaína en Santa Cruz de Tenerife

Condenados a cinco años de cárcel dos hombres por tráfico de cocaína en Santa Cruz de Tenerife

Villarejo habló de "favores" en Gürtel y amenazó con ir contra el PP al verse "tirado"

Villarejo habló de "favores" en Gürtel y amenazó con ir contra el PP al verse "tirado"

Audios entre Villarejo y el dos de Interior: El Barbas, Correa, el cocinero o los Pujol

Audios entre Villarejo y el dos de Interior: El Barbas, Correa, el cocinero o los Pujol

Transvulcania 2027 abre inscripciones tras una edición histórica con ocho récords

Transvulcania 2027 abre inscripciones tras una edición histórica con ocho récords

La pequeña tasca de esta localidad de Tenerife donde comer como en casa: la costilla de angus a baja temperatura es uno de los imprescindibles

La pequeña tasca de esta localidad de Tenerife donde comer como en casa: la costilla de angus a baja temperatura es uno de los imprescindibles

Televisión Canaria dedica su programación especial de este miércoles a los futbolistas Pedri y Maradona

Televisión Canaria dedica su programación especial de este miércoles a los futbolistas Pedri y Maradona

PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna

PAU en Canarias: 5.466 estudiantes realizarán la prueba en la Universidad de La Laguna
Tracking Pixel Contents