Condenado a 23 años y nueve meses de prisión por secuestrar a su exnovia e intentar asesinar a un bailarín en la autopista del sur de Tenerife

El joven de 28 años, acusado de los delitos de detención ilegal, lesiones en el ámbito de la violencia de género, amenazas graves, conducción temeraria y carecer del permiso de conducir, e injurias o vejaciones, ha aceptado todos los cargos de los que le acusaba la Fiscalía y las representaciones letradas de las dos víctimas: la exnovia del acusado y un amigo de esta, un conocido bailarín profesional de bachata. El procesado asume así las penas que interesaba la Fiscalía: 23 años y nueve meses de prisión además de abonar más de 180.500 euros por daños morales a las víctimas.

Un abogado de las acusaciones pedía 30 años de prisión para el acusado, pero finalmente se ha adherido a las pretensiones de la Fiscalía para alcanzar el acuerdo de conformidad que ha acabado con una sentencia condenatoria in voce.

El secuestro de la mujer y el intento de asesinato ocurrió durante la madrugada del 24 de diciembre de 2023, pasadas las 03:30 horas en la autopista del sur de Tenerife (TF-1). Aquella noche el acusado coincidió con las víctimas, su exnovia y un amigo de esta, en una discoteca. Luego los siguió por la autopista hasta que adelantó al coche en el que viajaba la pareja, provocó un accidente y apuñaló en dos ocasiones al joven, identificado como Carlos Redondo (bailarín profesional de bachata) y se llevó a la fuerza a su exnovia dejando malherido al chico.

Fue un subinspector de Policía fuera de servicio y que circulaba por la autopista quien logró taponar las heridas del joven pudiendo salvar así la vida al evitar que acabara desangrándose.

(Habrá ampliación)