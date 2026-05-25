Los bomberos retiran tres enjambres de abejas este fin de semana en Tenerife

Los efectivos de Bomberos de Tenerife han realizado diferentes intervenciones durante el fin de semana relacionadas con rescates, accidentes o incendios. Sin embargo, una de las más curiosas es que han sido requeridos para retirar hasta tres enjambres de abejas en diferentes puntos de la isla, según informan en sus redes sociales.

El primer aviso, recibido a través de la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife en el 112, tuvo lugar el viernes en El Sauzal. En este caso, un apicultor solicitaba colaboración para recoger un enjambre ubicado en la ventana de una vivienda, a unos cuatro metros de altura.

Un día después, el sábado, se produjo el segundo aviso, esta vez en el sur de la isla. En concreto, otro apicultor pedía ayuda de los bomberos para poder retirar un panal que se encontraba en la chimenea de una vivienda de dos plantas en Arona.

Retirada de uno de los enjambres. / @BomberosTf

Para ello, fueron activados efectivos del parque de San Miguel de Abona, que procedieron a retirarlo.

Y ya el domingo se produjo el tercer caso. Fue en Los Realejos, donde bomberos del parque de La Orotava fueron activados para retirar otro enjambre que se encontraba en el árbol de una finca.