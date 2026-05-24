El líder de la Banda de Añaza espera una década por un juicio por drogas

El líder de la conocida como Banda de Añaza, Aarón Vargas, espera desde hace diez años por la celebración de un juicio en el que estará acusado como presunto autor de tráfico de sustancias estupefacientes y pertenencia a organización criminal. Por ambos delitos, la Fiscalía especializada Antidroga de Santa Cruz de Tenerife solicita a la autoridad judicial que lo condene a casi nueve años de prisión.

De esa petición de condena global, siete años y medio corresponden al delito contra la salud pública, mientras que el año restante está vinculado a integrar un grupo organizado dedicado a la distribución de drogas.

Además, el Ministerio Público le reclama a Vargas que pague una multa por una cuantía superior a los 519.000 euros. En la actualidad, Aarón se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor intelectual de los delitos de asesinato, lesiones muy graves y detención ilegal, que ocurrieron a finales del pasado mes de julio en Tenerife, en el que estuvo acompañado de otros integrantes de la Banda de Añaza.

Vargas es un empresario con intereses en varias actividades económicas y llegó a ser presidente de la Unión Deportiva (UD) Añaza, el club de fútbol de dicho barrio, situado en el Distrito Suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La macrooperación desarrollada en sucesivas fases en la que fue arrestado el líder de la Banda de Añaza en el año 2016 se saldó con un total de 48 personas detenidas. La magnitud de la investigación provocó que las autoridades decidieran crear seis piezas separadas, en las que se analizan las supuestas actividades ilícitas de otros tantos grupos dedicados a la distribución de drogas.

Según las fuentes consultadas, estas organizaciones supuestamente llegaron a intercambiar a algunos de sus integrantes en determinadas acciones, en función de las necesidades de cada momento.

Más de doce integrantes de una de esas organizaciones criminales ya han sido juzgados y algunos fueron condenados a prisión.

El grupo que supuestamente lidera el empresario Aarón Vargas es el más numeroso de todos y, según las diligencias realizadas por los investigadores de la Policía Nacional, estaba formado por un total de 18 personas.

En cada una de las cuatro piezas restantes están acusados entre cuatro y cinco miembros. La investigación fue desarrollada, de forma principal, por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Tenerife, que contaron con el apoyo de sus compañeros de la provincia de Las Palmas, así como del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil y de integrantes de Vigilancia Aduanera.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional considera que Aarón Vargas es el presunto autor intelectual del secuestro, las torturas y el asesinato de Alberto González Padrón, a finales de julio del 2025 por unas disputas entre este y miembros de la Banda de Añaza que se remontaban a meses atrás.

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El caso se descubrió en la madrugada del 30 de julio, cuando dos supuestos colaboradores de Vargas se presentaron en la Comisaría de Distrito Sur de Santa Cruz con un coche en el que llevaban el cadáver de González Padrón y a otro joven, León, al que presuntamente dejaron herido muy grave en sucesivas palizas que empezaron dos días antes, tras tenderles a ambos una emboscada. Por ese caso fueron apresadas 15 personas más y ocho entraron en prisión.