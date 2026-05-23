La familia de Airam se aferra a los vecinos palmeros que lo han visto

La familia del joven Airam Concepción Afonso, que desapareció en La Palma el pasado 16 de febrero, se aferra a varios testimonios de vecinos de la Isla que aseguran haber visto a una persona de similares características en varios enclaves para mantener la esperanza y la lucha por localizarlo.

Hoy se cumplen tres meses y una semana desde que se le perdió el rastro al vecino del municipio de El Paso. Cámaras de seguridad grabaron a Airam cuando iba en una guagua y caminaba por Santa Cruz de La Palma el pasado 16 de febrero, durante la multitudinaria celebración carnavalera de Los Indianos.

El padre de Airam, Francisco Concepción, explica que los tres lugares en los que algunas personas dicen haber visto a su hijo son el Barranco de Aguasensio, en el municipio de Breña Alta, donde, al parecer, lo detectaron en dos puntos diferentes; el Camino Real de Los Puertos, una ruta histórica que cruza de forma transversal la Isla, pues enlaza la capital palmera con el puerto de Tazacorte, así como en la zona de Los Cancajos, en Breña Baja. En esta última localidad, un empleado de un restaurante aseguró que supuestamente lo había visto cuando rebuscaba de noche en unos contenedores de basura . Durante la última semana también supuestamente se le ha visto cerca del Mirador del Time, pero en un enclave donde, según el progenitor, no existen cámaras de seguridad que captaran su paso por el lugar.

Concepción asegura que «intentamos mantener la esperanza» y confía en la importancia de una buena comunicación entre los familiares y los investigadores de la Guardia Civil. El padre cree que, cada nuevo testimonio de personas que supuestamente han visto de Airam, también es revisado por los agentes para comprobar su veracidad. La familia también está a la espera de los resultados sobre el análisis del ADN de unos calzoncillos hallados en la zona de El Riachuelo.

Mientras, la Guardia Civil no ha reactivado dispositivos especiales de búsqueda del joven en las últimas semanas, puesto no se han hallado nuevos indicios. En los días posteriores a la desaparición se localizó su mochila cerca del litoral y, poco más tarde, aparecieron los pantalones en el mar, a varios metros de profundidad, cerca de la cabecera norte de la pista del Aeropuerto de Mazo. La última señal de su móvil se sitúa en el Mirador de Risco Alto, un enclave próximo a Los Cancajos, a poca distancia de donde aparecieron los referidos objetos de Airam.