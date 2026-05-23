Detienen a un hombre en Santa Cruz de Tenerife por estafar a una empresa de Huesca a través de un mail corporativo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Santa Cruz de Tenerife por una presunta estafa informática perpetrada contra una empresa de la provincia de Huesca, mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC) o compromiso del correo electrónico corporativo, al hacerse pasar por un empleado y solicitar un cambio de cuenta bancaria para el ingreso de la nómina.

La detención se ha producido después de que la empresa víctima presentara una denuncia telemática, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, tras detectar una transferencia fraudulenta vinculada al pago de una nómina.

Los agentes verificaron que los hechos respondían al patrón característico de este tipo de ciberestafa, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, ya que el modus operandi empleado consistió en interceptar una comunicación por correo electrónico en la que un trabajador de la empresa solicitaba que su próxima nómina fuera ingresada en una cuenta bancaria diferente a la habitual.

Ante ello, el departamento financiero, siguiendo sus protocolos internos, requirió al empleado un certificado de titularidad de la nueva cuenta, momento en el que el ahora investigado suplantó la identidad del trabajador, respondió al mensaje y adjuntando documentación falsificada que acreditaba falsamente la titularidad de dicha cuenta.

Cuando llegó el momento de pagar las nóminas, la empresa realizó el ingreso en la cuenta indicada por el estafador, si bien el fraude no fue detectado hasta que el propio trabajador, al no recibir su salario, se puso en contacto con la empresa y se esclarecieron los hechos, procediendo ambas partes a formalizar la correspondiente denuncia.

Una vez recibida que la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) recibió la denuncia, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las diligencias de investigación solicitando el bloqueo de la transferencia fraudulenta, analizado la documentación aportada y rastreando la trazabilidad del movimiento económico.

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Tras el análisis de los datos vinculados a la cuenta receptora y el contraste con antecedentes similares en bases de datos policiales, se logró la plena identificación del beneficiario del fraude, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial de Santa Cruz de Tenerife.