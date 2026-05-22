Prisión para un hombre acusado de más de 30 robos en Arona y Adeje

La Policía Nacional ha detenido en el Sur de Tenerife a un hombre acusado de cometer numerosos delitos contra el patrimonio en las localidades de Arona y Adeje. Al arrestado se le atribuyen más de 30 hechos delictivos registrados en lo que va de 2026 en establecimientos comerciales, apartamentos y habitaciones de hotel.

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran varias denuncias por robos cometidos en un corto periodo de tiempo y en una misma zona geográfica. Los hechos afectaban tanto a negocios como a alojamientos turísticos, lo que llevó a los investigadores a buscar posibles conexiones entre los distintos casos.

Tras las pesquisas, la Policía Nacional logró identificar al presunto autor. Se trata de un delincuente multirreincidente al que le constan más de 70 detenciones anteriores.

Robos en locales, apartamentos y hoteles

El detenido accedía presuntamente a los inmuebles mediante el forzamiento de puertas, ventanas u otros puntos de entrada. En algunos casos, según la Policía Nacional, también escalaba muros o vallados perimetrales de establecimientos hoteleros para introducirse en habitaciones a través de los ventanales.

Una vez dentro, sustraía principalmente dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias. Estas últimas habrían sido utilizadas posteriormente de forma fraudulenta, lo que ha llevado a los agentes a imputarle también delitos de estafa.

El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.