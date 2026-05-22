Prisión para un hombre acusado de más de 30 robos en Arona y Adeje
La Policía Nacional atribuye al detenido numerosos delitos contra el patrimonio cometidos este año en locales, apartamentos y establecimientos hoteleros del Sur de Tenerife
La Policía Nacional ha detenido en el Sur de Tenerife a un hombre acusado de cometer numerosos delitos contra el patrimonio en las localidades de Arona y Adeje. Al arrestado se le atribuyen más de 30 hechos delictivos registrados en lo que va de 2026 en establecimientos comerciales, apartamentos y habitaciones de hotel.
La investigación comenzó después de que los agentes recibieran varias denuncias por robos cometidos en un corto periodo de tiempo y en una misma zona geográfica. Los hechos afectaban tanto a negocios como a alojamientos turísticos, lo que llevó a los investigadores a buscar posibles conexiones entre los distintos casos.
Tras las pesquisas, la Policía Nacional logró identificar al presunto autor. Se trata de un delincuente multirreincidente al que le constan más de 70 detenciones anteriores.
Robos en locales, apartamentos y hoteles
El detenido accedía presuntamente a los inmuebles mediante el forzamiento de puertas, ventanas u otros puntos de entrada. En algunos casos, según la Policía Nacional, también escalaba muros o vallados perimetrales de establecimientos hoteleros para introducirse en habitaciones a través de los ventanales.
Una vez dentro, sustraía principalmente dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias. Estas últimas habrían sido utilizadas posteriormente de forma fraudulenta, lo que ha llevado a los agentes a imputarle también delitos de estafa.
El detenido, al que se le imputan los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual ha decretado su ingreso en prisión preventiva.
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Es oficial: la Seguridad Social adelanta la jubilación 10 años manteniendo el 100% de la pensión para estos trabajadores tinerfeños
- La TF-5 se prepara para una de sus obras más esperadas: adjudicado el tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar a más de cien ciudadanos con parcelas inexistentes para construir viviendas en Tenerife
- El barco más bonito del mundo ya está atracado en Santa Cruz de Tenerife
- El buque más hermoso del mundo ya fondea frente a Tenerife: estos son los días y horarios de visita del 'Amerigo Vespucci'
- El tinerfeño Pedro pone fin a su etapa en el Lazio