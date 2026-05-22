Localizan en buen estado a José Miguel, el hombre de 61 años desaparecido en Guía de Isora

Finaliza con éxito la angustiosa búsqueda que mantenía en vilo al sur de Tenerife. La Guardia Civil ha confirmado oficialmente que el varón desaparecido en el municipio de Guía de Isora, y por el cual se había solicitado de manera urgente la colaboración ciudadana en el día de ayer, ha sido encontrado en buen estado de salud. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad han procedido a desactivar el protocolo de localización tras verificar que el afectado se encuentra fuera de peligro.

El dispositivo de rastreo se había centrado en el paradero de José Miguel H. G., de 61 años de edad, a quien se le había perdido el rastro el pasado lunes 18 de mayo de 2026 en el citado municipio tinerfeño. La rápida difusión de su descripción física a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales ha resultado clave para que las autoridades del archipiélago lograran dar con su ubicación exacta y cerrar el caso de forma satisfactoria.

Fin a tres días de intensa búsqueda en Tenerife

La voz de alarma saltó a comienzos de semana, lo que movilizó de inmediato a patrullas de la benemérita y a diversos colectivos vecinales de la comarca. La descripción facilitada por la asociación SOS Desaparecidos y el instituto armado detallaba que José Miguel es de complexión delgada, mide 165 centímetros de estatura, posee los ojos de color marrón y el pelo negro, liso y corto.

Ante el temor de que pudiera desorientarse o sufrir algún percance debido a la orografía de la zona, los agentes intensificaron las batidas perimetrales por los núcleos urbanos y senderos de Guía de Isora, logrando finalmente el ansiado resultado positivo.

Agradecimiento de la Guardia Civil

Tras confirmar el buen estado del varón, la Guardia Civil ha emitido un aviso de desactivación formal del caso, agradeciendo profundamente la masiva colaboración brindada por la ciudadanía y los medios durante estas jornadas de incertidumbre.

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Las autoridades recuerdan que ante cualquier desaparición, las primeras horas son cruciales, por lo que se insta a la población a notificar de inmediato cualquier pista llamando a los teléfonos de emergencias 112, 062 o a los canales oficiales de localización.