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Guía de Isora

Buscan a un hombre desaparecido desde el lunes en Aguadulce

Las tareas se centran en su barrio, Piedra Hincada y en el litoral de Playa San Juan

José Miguel H.G.

José Miguel H.G. / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil realiza un dispositivo de búsqueda de un hombre de 61 años, José Miguel H.G., que permanece desaparecido en la costa del municipio de Guía de Isora desde el pasado lunes.

Las tareas se han concentrado en Aguadulce, que es el barrio donde reside el varón, Piedra Hincada y Playa San Juan. Tiene constitución delgada, mide 1,65 metros y su pelo es de color negro y corto. Los agentes piden ayuda para localizarlo.

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