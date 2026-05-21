Un motorista sufre un accidente de tráfico con otro vehículo en Tenerife

Un grave accidente de tráfico se ha registrado a primera hora de este jueves, 21 de mayo de 2026, en el municipio tinerfeño de El Rosario. El siniestro, que consistió en una colisión entre un turismo y una motocicleta, se produjo exactamente a las 07:50 horas en la carretera TF-24, en las inmediaciones del cruce con la TF-272, una vía de alta confluencia que conecta con la zona de Llano del Moro.

A la hora señalada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta de madrugada en la que se informaba del impacto y de la presencia de una persona herida sobre la calzada. De inmediato, la sala operativa del 112 activó un despliegue de los servicios de urgencia, movilizando recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y patrullas de la Guardia Civil para asegurar la zona y atender la emergencia en pleno pico de tráfico matutino.

Intervención del SUC y traslado hospitalario

El personal sanitario de las dos ambulancias desplazadas hasta el lugar del siniestro —una de soporte vital básico y otra sanitarizada— se encargó de estabilizar a la víctima en el punto del accidente. Según la valoración oficial proporcionada por el SUC, el afectado es un hombre de 59 años de edad.

En el momento inicial de la asistencia, el motorista presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar por el equipo médico, fue evacuado de urgencia en la ambulancia de soporte vital básico del SUC hacia el Hospital San Juan de Dios, donde ingresó para recibir un examen clínico en profundidad.

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Los agentes de la Guardia Civil desplazados al tramo afectado de la TF-24 procedieron a regular la circulación en este punto estratégico de El Rosario para evitar nuevos incidentes y facilitar las labores de los operarios sanitarios. Asimismo, el cuerpo armado instruyó el correspondiente atestado.