Investigan a un hombre por estafar 9.300 euros a su abuelo de 93 años en Tenerife
La Guardia Civil inició el seguimiento tras una denuncia presentada por una mujer que comunicaba diversas extracciones de dinero
La Guardia Civil investiga a un hombre residente en Tacoronte (Tenerife) como presunto autor de un delito de estafa al extraer 9.300 euros de la cuenta bancaria de su abuelo, de 93 años. La investigación se inició tras una denuncia presentada por una mujer, quien comunicó la realización de diversas extracciones de dinero desde un cuenta bancaria titularidad de su abuelo sin su consentimiento, según ha detallado este jueves el instituto armado en una nota.
Las citadas extracciones se produjeron entre los meses de enero y abril de 2026 y ascendieron a 9.300 euros. El titular de la cuenta, que se encuentra en un centro de mayores, manifestó no haber autorizado dichas extracciones de dinero.
Durante la investigación los agentes recabaron documentación revisaron cámaras de seguridad y realizaron diversas pesquisas hasta conseguir identificar al supuesto autor de los hechos, otro nieto de la víctima que al parecer sustrajo la tarjeta bancaria y obtuvo el número PIN, con lo que realizó extracciones de efectivo de forma continuada. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial.
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