Intento de homicidio en Canarias: detienen a un hombre por quemar la tienda de campaña con una persona dentro

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 47 años como presunto autor de los delitos de tentativa de homicidio y atentado a agente de la autoridad. El sospechoso, que ya ha sido enviado a prisión por orden judicial, está acusado de haber prendido fuego de forma intencionada a la caseta de campaña en la que dormía la víctima, bloqueando además su salida a golpes en plena mañana del pasado 16 de mayo.

Los hechos se desencadenaron en la capital grancanaria después de que la Sala CIMACC 091 comisionara a varias dotaciones policiales debido a una fuerte reyerta entre dos personas sin hogar que residían en estructuras provisionales en la vía pública. Al personarse en el lugar, los agentes de la Policía Nacional se encontraron con un despliegue de los efectivos del servicio de Bomberos, quienes trataban de sofocar el fuego en mitad de una intensa humareda que envolvía por completo la zona.

Discusión previa y ataque con un mechero

Según la investigación y la información recabada en el escenario, la víctima y el agresor se conocían previamente. El origen del suceso se remonta a una fuerte discusión mantenida entre ambos durante la noche anterior, la cual derivó en una amenaza directa que terminó cumpliéndose horas más tarde.

La víctima relató a los policías que el detenido se presentó en su caseta portando un mechero y, sin mediar palabra, comenzó a quemar la estructura mientras ella se encontraba en el interior. Lo más grave ocurrió cuando el afectado intentó escapar de las llamas para salvar su vida: en ese instante, el agresor le propinó una patada, provocando que cayera de nuevo hacia el interior de la estructura incendiada justo antes de darse a la fuga.

Quemaduras de segundo grado y agresión a la policía

El afectado logró salir finalmente del habitáculo envuelto en llamas gracias a la ayuda de un testigo que presenció la escena. Como consecuencia del fuego, sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo, requiriendo asistencia inmediata de los servicios sanitarios y su posterior evacuación de urgencia a un centro hospitalario de la isla.

Una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó de manera inmediata su ingreso en prisión provisional sin fianza debido a la gravedad de los delitos imputados.