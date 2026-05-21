La Guardia Civil investiga a un hombre por estafar 9.000 euros a su abuelo de 93 años en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil procedieron a la investigación de una persona, un varón de 39 años de edad, que está acusado de un delito de estafar a su propio abuelo en Tenerife.

La intervención fue realizada por integrantes del Área de Investigación del puesto principal de Tacoronte. Estos funcionarios detectaron que el presunto autor de los hechos realizó un uso fraudulento de la tarjeta bancaria de la víctima.

Las actuaciones se inician tras la denuncia presentada por una mujer, quien comunicó la realización de diversas extracciones de dinero desde una cuenta bancaria titularidad de su abuelo, sin el consentimiento de este.

Entre enero y abril

Las citadas extracciones se produjeron entre los meses de enero y abril del presente año y, en total, ascendieron a 9.300 euros.

El titular de la cuenta, que se encontraba ingresado en una residencia de mayores, manifestó no haber autorizado dichas extracciones de dinero.

A lo largo de la investigación los agentes recabaron información y documentación suficiente, revisaron cámaras de seguridad y realizaron diversas pesquisas hasta conseguir identificar al supuesto autor de los hechos.

Con el número PIN

El presunto autor de la estafa es un nieto del perjudicado, que habría sustraído la tarjeta bancaria y obtenido el número PIN. De esa manera pudo llevar a cabo la extracción continuada de dinero en efectivo.

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Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.