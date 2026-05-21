La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar a más de cien ciudadanos con parcelas inexistentes para construir viviendas en Tenerife

La Guardia Civil detuvo a dos personas en el Sur de Tenerife como presuntas autoras de un delito continuado de estafa, que consistía en la venta de numerosas parcelas inexistentes para la construcción de viviendas en unos terrenos que no eran propiedad de los arrestados y en los que tampoco se podía edificar.

El motivo es que el suelo en el que los sospechosos prometían crear una urbanización residencial en el municipio de Granadilla de Abona están calificados como rústicos en el Plan General de Ordenación.

Más de un centenar de ciudadanos se han visto afectados por los engaños planteados por los ahora acusados a lo largo de más de un año.

Área de Investigación

El asunto fue esclarecido gracias al trabajo de recopilación de información llevado a cabo por integrantes del Área de Investigación de la Guardia Civil puesto principal de Granadilla, que consiguieron recoger el testimonio de las víctimas y atrapar a los presuntos responsables.

La estafa comenzaba con la publicación en la red social Facebook de anuncios en los que se vendían parcelas de 1.000 metros cuadrados para poder edificar viviendas, así como disponer de otros espacios, como jardín o piscina, por ejemplo.

El gran gancho para captar el interés de los afectados era el precio de la señal para hacer la reserva de la futura compra.

Los ciudadanos debían entregar 1.000 euros a los supuestos promotores para tener la posibilidad de efectuar la adquisición real de la parcela meses más tarde.

A 15 euros el metro cuadrado

Otro factor que atrajo a los perjudicados fue el precio establecido por metro cuadrado, que ascendía a 15 euros. Es decir, que las personas interesadas en construir una casa podían hacerse con una amplia parcela de 1.000 metros cuadrados por apenas 15.000 euros en una zona del Sur de Tenerife, donde la demanda de vivienda es muy acuciante desde hace más de un lustro.

Los presuntos responsables del fraude relataban a los interesados que la operación urbanística se iba a desarrollar en dos zonas amplias de terreno, como son el Llano del Letrado y Hoya Las Perdices, según indican las personas consultadas.

En la actualidad, ambos enclaves son terrenos rústicos de uso agrícola. A los ciudadanos que se preocuparon de acudir al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y preguntar por la clasificación de los mencionados parajes, los ahora investigados les decían que estaba previsto su cambio de calificación urbanística y que se iban a parcelar y urbanizar.

Excusas

Con esas excusas, los presuntos implicados consiguieron engañar a un total de 108 personas a lo largo de un año y medio. En ese periodo, ingresaron, al menos, 108.000 euros.

Y es que, según ha trascendido, hubo personas que llegaron a estar interesadas en la adquisición de más de una parcela. A partir de ese momento, la labor de los promotores consistía presuntamente en utilizar múltiples excusas con el objetivo de dar largas a las víctimas, que observaban que, a pesar de que habían hecho las entregas de dinero, no veían movimientos en los terrenos para hacer la urbanización.

Hubo un momento en que algunos de los perjudicados decidieron acudir al puesto principal de la Guardia Civil de Granadilla de Abona para interponer denuncias, ya que empezaban a sospechar que habían sido objeto de un fraude.

Los verdaderos dueños

Los agentes del Área de Investigación consiguieron comprobar que las referencias catastrales que los presuntos estafadores daban a los ciudadanos interesados correspondían a terrenos que no eran de su propiedad.

De hecho, cuando los guardias civiles identificaron y localizaron a los verdaderos propietarios de algunos terrenos en Llano del Letrado y Hoya Las Perdices, estos manifestaron que no habían vendido ese suelo ni habían otorgado poderes para que actuaran en su nombre.

Además, los dueños reales de esas propiedades desconocían por completo la referida operación urbanística de segregación y urbanización anunciada por los ahora acusados, ni habían iniciado trámites para obtener licencia de construcción alguna.

Las culpas

Como suele ocurrir en esos casos, si algunos afectados acudían a uno de los ahora implicados, este solía echar la culpa al otro, y viceversa. Pero hubo ocasiones en que también llegaron a responsabilizar de lo sucedido a terceras personas.

Los integrantes de la Guardia Civil tratan de determinar si los ahora apresados llegaron a devolver dinero a varios de los perjudicados por la estafa.

Tras su arresto y la instrucción de las diligencias, ambos apresados fueron puestos a disposición de la plaza que estaba de guardia en el Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona.

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Un problema grave

Si la demanda de vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, es un problema generalizado en todo el país, en el sur de Tenerife resulta de especial gravedad, tanto por la importante actividad turística y su demanda constante de personal en empresas relacionadas de forma directa o indirecta con ese negocio, como por la llegada de ciudadanos de muy diferentes países de varios continentes para pasar largas temporadas, o la creciente presencia de las viviendas vacacionales, entre otras circunstancias.