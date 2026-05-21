La Fiscalía pide siete años de cárcel para un acusado de robo con violencia y lesiones

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una pena de siete años de prisión, una multa de 2.200 euros y el pago de indemnizaciones que suman al menos 6.200 euros para un acusado de robo con violencia y lesiones que causaron deformidad a la víctima.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron cuando el procesado se aproximó a un hombre que circulaba en una bicicleta eléctrica y le pidió que se la entregara junto con dinero en efectivo. Ante la negativa del perjudicado, el acusado presuntamente le propinó un puñetazo en el lado derecho del rostro.

El escrito fiscal indica que la víctima intentó marcharse, pero el procesado le asestó un nuevo golpe en la parte posterior del cuello y una patada a la bicicleta, lo que provocó que el denunciante se golpeara el codo contra una barandilla metálica y cayera al suelo.

El Ministerio Fiscal indica que aprovechando la situación, el acusado le dio dos patadas en la boca y se apoderó de 39 euros que se le habían caído del bolsillo. Tras un nuevo intento fallido de llevarse la bicicleta, la golpeó de forma reiterada. Como consecuencia de la agresión, el perjudicado sufrió dos cortes en el labio superior, tanto en su parte externa como interna, y la pérdida completa de cuatro piezas dentales, lo que requirió asistencia sanitaria.

La Fiscalía indica que no consta si la víctima se ha sometido posteriormente a un tratamiento dental, por lo que no se concreta si ese gasto deberá ser asumido por el procesado. El denunciante estuvo cinco días impedido para sus ocupaciones habituales y sanó con secuelas consistentes en la pérdida traumática de los cuatro dientes.

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La bicicleta eléctrica no ha sido tasada oficialmente, aunque su valor sería notoriamente superior a 400 euros. Tras quedar inservible, fue vendida por 200 euros, según el escrito de acusación. El juicio está señalado para el próximo 26 de mayo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.