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Los bomberos sofocan un incendio en un vehículo en la TF-1

No se han producido heridos

Los bomberos sofocando el incendio.

Los bomberos sofocando el incendio. / 112 Canarias

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un vehículo se ha incendiado este jueves, 21 de mayo, mientras circulaba por la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el 112 Canarias, el suceso se produjo en sentido sur, en el kilómetro 66 del término municipal de Arona.

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Efectivos de Bomberos de Tenerife han trabajado en la zona para sofocar el fuego, que no ha provocado heridos.

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