Los bomberos sofocan un incendio en un vehículo en la TF-1

Un vehículo se ha incendiado este jueves, 21 de mayo, mientras circulaba por la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el 112 Canarias, el suceso se produjo en sentido sur, en el kilómetro 66 del término municipal de Arona.

Efectivos de Bomberos de Tenerife han trabajado en la zona para sofocar el fuego, que no ha provocado heridos.