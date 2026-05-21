Los bomberos sofocan un incendio en un vehículo en la TF-1
No se han producido heridos
Un vehículo se ha incendiado este jueves, 21 de mayo, mientras circulaba por la autopista del sur de Tenerife (TF-1).
Según informa el 112 Canarias, el suceso se produjo en sentido sur, en el kilómetro 66 del término municipal de Arona.
Efectivos de Bomberos de Tenerife han trabajado en la zona para sofocar el fuego, que no ha provocado heridos.
- La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación
- Carlos Tarife reabre el debate sobre el Carnaval de Santa Cruz y pide celebrarlo íntegramente en la calle
- Cobra 15 millones y no hace la obra: El TSJC condena al Ayuntamiento de Arico a urbanizar el 60% de Abades
- El papa León XIV usará un coche de golf que se adapta en Tacoronte para recorrer La Laguna y estar cerca de la gente
- Dávila responde a los memes de la Pasarela Peatonal de Padre Anchieta: 'Los trayectos peatonales se reducen un 10%
- El Gobierno de Canarias da el último paso para la carretera que Santa Cruz de Tenerife espera desde hace 30 años
- Otra histórica terraza de Santa Cruz de Tenerife que busca nuevo dueño: el Ayuntamiento licita el quiosco Numancia
- Obras en la calle Tabares de Cala: La Laguna levanta y volverá a poner el mismo adoquinado por los daños del tráfico