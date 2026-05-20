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Nuevo caso de vertido ilegal en Canarias: la Policía Local de El Paso investiga varios depósitos de escombros en un monte protegido

Los infractores se enfrentan a sanciones administrativas, la obligatoriedad de gestionar correctamente los residuos y también podría haber responsabilidad penales

Un vertido ilegal de escombros en La Palma.

Un vertido ilegal de escombros en La Palma. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de El Paso ha iniciado la investigación de varios vertidos ilegales de escombros detectados en una zona de monte protegido del municipio, unos hechos que podrían constituir una infracción en materia de residuos y protección medioambiental.

Los responsables se enfrentarían a sanciones administrativas, además de la obligatoriedad de retirar y gestionar correctamente los residuos vertidos. Además, los hechos podrían derivar en responsabilidades penales, con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación de su oficio por tiempo de una a dos años, conforme la legislación vigente.

Desde el Ayuntamiento se recuerda la obligación de depositar los residuos de obra únicamente en instalaciones autorizadas y se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para preservar el entorno natural del municipio.

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Asimismo, la Policía Local mantiene un dispositivo de vigilancia en la zona, que se ha visto intensificado en los últimos días con el objetivo de mejorar la detección y control de este tipo de conductas y prevenir nuevos vertidos, en coordinación con el resto de servicios municipales. Además, se instalarán cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos.

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