Un hombre de 57 años resulta herido tras un atropello en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife
El accidente tuvo lugar en la noche del martes en la Avenida José Miguel Galván Bello y la víctima fue evacuada en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur
Un hombre de 57 años resultó herido de carácter moderado en la noche de ayer martes después de sufrir un atropello en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió la alerta del accidente a las 21.52 horas.
El percance tuvo lugar en la Avenida José Miguel Galván Bello, una de las principales vías de esta localidad del sur de Tenerife. Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.
Traslado al hospital
A la llegada de los servicios sanitarios, el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, de acuerdo con la valoración inicial realizada por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Los sanitarios prestaron asistencia en el lugar del accidente antes de proceder a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.
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