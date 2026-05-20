La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 24 años de cárcel por tentativa asesinato, detención ilegal y violencia de género

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado casi 24 años de prisión para un hombre acusado de tentativa de asesinato, detención ilegal, violencia de género, amenazas graves, conducción temaria y sin licencia, injurias y vejaciones, delitos de los que fueron víctimas su expareja y un amigo de la mujer.

También se solicita el pago de una indemnización a las dos víctimas de 180.000 euros, a abonar los días en los estuvieron ingresados, daños en el coche y multa de 540 euros. El Ministerio Público pide que se tenga en cuenta la agravante de reincidencia por conducir sin carnet, parentesco, amenazas graves, detención ilegal y de género.

Según el escrito fiscal, el acusado y la víctima tuvieron una relación sentimental durante cuatro años sin que él llegara a aceptar la ruptura por lo que siempre insistía en retomarla hasta que en un momento dado ambos coincidieron en una discoteca cuando ella estaba con otro hombre, que es el segundo agredido.

Al parecer el acusado comenzó a enviarle a la víctima mensajes ofensivos y al no responderle, presuntamente colocó en el interior del depósito de gasolina del coche de su expareja un dispositivo de GPS para conocer en todo momento su situación, ubicación y lugares frecuentados por ella.

Cuando el vehículo se encontraba circulando por la autopista, el procesado, que no tenía carnet de conducir y con el fin, según el escrito fiscal, de poner en peligro la integridad física de la mujer y su acompañante, los adelantó a más de 120 kilómetros por hora y comenzó a dar fuertes frenadas delante del otro coche.

Esto provocó una colisión entre ambos vehículos, momento en el que el acusado presuntamente se bajó con una navaja que llevaba oculta con la que atacó al acompañante de su expareja. Con la intención de acabar con su vida le asestó al menos dos puñaladas de manera sorpresiva, una en el abdomen por encima del ombligo que llegó a afectarle al corazón y provocó un derrame y una lesión cardiaca que implicó un riesgo vital.

La otra puñalada la asestó en el hombro izquierdo que tocó el hueso y dañó al cuello, heridas que tardaron 155 días en curar. De estos siete días estuvo hospitalizado y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con secuelas como taponamiento cardíaco y una esternotomía que se practicó para poder operar al corazón.

El procesado también agarró a la víctima por los brazos y los pelos y la subió al coche para darse a la fuga, si bien volvió para darle más puñaladas al hombre y además se llevó las llaves del coche por lo que éste quedó abandonado de madrugada y desangrándose. Luego presuntamente siguió dándole a la mujer puñetazos en los ojos, nariz y labios, y le provocó varias hemorragias al tiempo que intentó lanzarla del coche para huir pero no lo consiguió.

El Ministerio Fiscal señala que a consecuencia de esta agresión la mujer presenta cervicalgia, crisis de ansiedad, heridas en antebrazos, mejillas y labios que tardaron 72 días en curarse. La Fiscalía relata que tras este ataque el acusado amenazó a la mujer con matarla porque ya sabía que de cualquier forma iba a acabar preso, además de enseñarle el dispositivo con el que pretendía tenerla siempre localizada.

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El encausado condujo hasta un barrio donde se encontró con un amigo al que había llamado previamente y tras contarle lo ocurrido regresaron al lugar de los hechos pero se marcharon al percatarse de la existencia de dispositivos policiales y sanitarios. Decidieron ir a la casa de la mujer, donde finalmente se produjo la detención del hombre y de su amigo, que se encuentra en prisión provisional. El juicio tendrá lugar el 25 de mayo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.