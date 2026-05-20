Cuatro jóvenes investigados en Tenerife por usar un coche-discoteca que molestó a los vecinos
Policías locales acabaron por localizar el origen de la música y detectaron que los implicados consumían alcohol en la vía pública
Cuatro jóvenes acaban investigados por usar un coche-discoteca con el que causaron molestias a vecinos de dos barrios de Tenerife.
Policías locales terminaron por localizar el origen de la música y detectaron que los implicados consumían alcohol en la vía pública.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada del pasado domingo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Alerta de ciudadanos
Agentes de la Policía Local recibieron varias quejas de ciudadanos de los barrios de La Salud y Salamanca por un fuerte ruido que impedía su plena tranquilidad.
Estaba claro que la alteración del descanso de dichos vecinos se debía a una música que estaba a un gran volumen.
Los funcionarios del cuerpo de seguridad municipal realizaron una batida por diversas calles de ambos barrios, pero no consiguieron localizar el origen del sonido.
Desde un parque
Al final, varias patrullas de la Policía Local se dirigieron al parque de Las Mesas, cerca de la carretera de Los Campitos.
Los agentes municipales comprobaron que en dicho espacio público estaba aparcado un Seat Ibiza de color blanco, que tenía el portón del maletero abierto y disponía de un importante equipamiento de sonido.
El mencionado coche-discoteca tenía la música muy alta y había varios jóvenes a su alrededor, mientras consumían alcohol. Los funcionarios habían localizado el origen de las molestias a numerosos vecinos.
Con la ITV vencida
Los policías ordenaron a los jóvenes que apagaran la música y llevaron a cabo la identificación de los mismos.
En las habituales comprobaciones de la documentación del coche, se verificó que el dueño tenía la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) caducada desde agosto del año pasado. Ante dicha situación, los agentes tramitaron la correspondiente denuncia.
También se levantó acta a los referidos jóvenes por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con perturbación grave para los vecinos de barrios situados al otro lado del barranco de Santos, como La Salud.
Basura
Los funcionarios también denunciaron a los participantes en el botellón por incumplir la ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria, ya que toda la zona estaba llena de latas de cerveza vacías.
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