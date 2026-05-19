Muere un hombre tras ser rescatado del mar en la costa de Arona

Un hombre ha fallecido este martes tras ser rescatado del mar en la costa de Las Galletas, en el municipio de Arona, después de encontrarse en apuros en el agua.

El suceso se produjo sobre las 14.06 horas, entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, CECOES 112, recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona necesitaba ayuda en el mar.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de Policía Local y Guardia Civil.

Rescatado por los bomberos

Efectivos de Bomberos se lanzaron al agua y lograron rescatar al afectado. Una vez fuera del mar, el personal del SUC, con la colaboración de los propios bomberos, comprobó que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria e inició la asistencia sanitaria.

Los equipos de emergencia practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas. En la intervención también participó la dotación profesional del helicóptero medicalizado, que tomó tierra en una zona cercana.

Pese a los esfuerzos realizados, las maniobras no dieron resultado y los sanitarios confirmaron el fallecimiento del hombre.

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La Policía Local aseguró la zona y colaboró con el resto de los recursos de emergencia desplazados al lugar. La Guardia Civil se hizo cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes.