La Guardia Civil detiene a una persona acusada de cometer 20 delitos contra el patrimonio en Güímar

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, han detenido a un varón de 25 años de edad y vecino del municipio, acusado de 20 delitos contra el patrimonio: 17 fueron robos con fuerza en interior de vehículo, 2 robos con violencia o intimidación y 1 robo con fuerza, todos ellos en diversos tipos de comercios.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por los perjudicados, permitiendo a los agentes comprobar un mismo modus operandi en cada tipo de delito.

En los robos con violencia o intimidación, el detenido accedía de día a los establecimientos portando un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazaba a los trabajadores para sustraer las cajas registradoras. En el resto de hechos actuaba principalmente en horario nocturno, fracturando cristales de vehículos con un destornillador y comercios que se encontraban cerrados. De los vehículos, sustraía diferentes enseres/objetos personales que pudiera encontrar en el interior (carteras, documentación, décimos de lotería, aparatos electrónicos, herramientas, gafas de sol, etc.) y dinero en efectivo en los establecimientos.

Tras diversas gestiones operativas, los agentes lograron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos delictivos, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

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Con esta investigación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer 20 delitos contra el patrimonio y reducir la importante alarma social que habían generado entre los vecinos.