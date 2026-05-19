La Guardia Civil busca a los autores de un intento de robo en una farmacia y un bar de Tenerife
Los individuos, descritos como altos y delgados, utilizaron un objeto metálico para intentar forzar la verja de una farmacia sin éxito en la madrugada de este martes
Las fuerzas de seguridad buscan a los ladrones que intentaron robar en una farmacia y un bar de Tenerife.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes y fueron protagonizados por varios hombres que se desplazaron en un vehículo por el Valle de Güímar.
Uno de los delitos contra el patrimonio ocurrió, de forma aproximada, a las 1:30 horas en una farmacia situado en el casco urbano de Güímar.
Varios hombres, altos y delgados, descendieron de un coche similar a un Citroën Berlingo y se dirigieron hasta la verja metálica del establecimiento comercial, que está situado en la céntrica Plaza de San Pedro.
Con un objeto metálico
Después, supuestamente utilizaron un objeto metálico de gran longitud, similar a un soporte de andamio, para tratar de romper el protector de la puerta.
Sin embargo, a pesar de la violencia empleada, los autores no consiguieron su objetivo, volvieron a subirse al automóvil y abandonaron el lugar.
Según las personas consultadas, los mismos individuos se dirigieron poco después al vecino municipio de Arafo.
En el casco de Arafo
En dicha localidad, los autores se dirigieron a uno de los bares situados en la plaza del casco histórico de la villa. Y también trataron de llevar a cabo un robo.
Debido a las características de ambos hechos delictivos, el asunto ha sido asumido por los agentes del Área de Investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Güímar.
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