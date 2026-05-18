Prisión para un hombre que agredió sexualmente a una joven en el sur de Tenerife tras fingir ser su amigo

Agentes de la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial a un hombre en el sur de Tenerife como presunto autor de una agresión sexual contra una joven que se encontraba desorientada. El sospechoso se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima tras sufrir esta un desvanecimiento, logrando sacarla de un local de ocio nocturno engañando a las personas que intentaban auxiliarla. La autoridad judicial competente ya ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

Los hechos se desencadenaron la noche del pasado 15 de marzo en la conocida zona de ocio de San Telmo, en Los Cristianos (Arona). La víctima comenzó a encontrarse indispuesta en el interior de un establecimiento, llegando a perder el conocimiento de forma momentánea. El presunto agresor aprovechó ese instante crítico para acercarse a ella y, fingiendo tener una relación de amistad previa, se ofreció a sacarla del local con el supuesto objetivo de prestarle ayuda.

La sospecha de dos testigos evitó un daño mayor

El engaño funcionó inicialmente a las puertas del local, donde dos ciudadanos intentaron socorrer a la joven. Sin embargo, al asegurar el individuo que era su amigo y que se hacía cargo de ella, decidieron inicialmente mantenerse al margen.

La actitud del hombre al alejarse con la víctima levantó rápidamente las sospechas de estos testigos, quienes, temiendo por la integridad de la joven debido al estado de semiinconsciencia en el que se encontraba, tomaron la determinación de seguir sus pasos a distancia.

Una compleja investigación basada en cámaras de seguridad

Tras interponerse la correspondiente denuncia, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una minuciosa investigación para esclarecer la identidad del sospechoso. Los agentes llevaron a cabo un exhaustivo rastreo de la zona, recopilando testimonios y analizando las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del local de ocio como de los establecimientos colindantes del paseo marítimo.

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El análisis de este material gráfico y las descripciones aportadas por los testigos permitieron estrechar el cerco sobre el sospechoso. Tras ser localizado y arrestado por los agentes, el informe policial fue remitido al juzgado de guardia, cuyo magistrado ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido ante la gravedad de los delitos imputados.