Una mujer herida moderada al sufrir una caída en el camino a las Angustias, en Los Llanos de Aridane
La senderista presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado
Santa Cruz de Tenerife
Una senderista, de 24 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en el camino a las Angustias, en Los Llanos de Aridane (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este domingo en el citado lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la afectada presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital General de La Palma.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que colaboró con el dispositivo correspondiente.
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