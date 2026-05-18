Dos heridos moderados tras el vuelco de un turismo en la TF-5 a su paso por La Victoria

Un hombre de 43 años y una mujer de 31 resultaron heridos de carácter moderado a primera hora de este lunes tras sufrir un espectacular accidente de tráfico en la autopista del Norte (TF-5). El siniestro, consistente en el vuelco de un turismo, se produjo a la altura del punto kilométrico 28, dentro del término municipal de La Victoria de Acentejo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió la alerta del incidente a las 07:42 horas, en la que se informaba de que un vehículo había volcado sobre la calzada cuando circulaba en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife. De inmediato, el 112 activó un amplio despliegue de los servicios de seguridad y emergencias.

Balance de heridos y traslados

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al lugar con una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada para valorar y estabilizar a los dos ocupantes del coche:

Varón de 43 años: Presentaba una cervicalgia de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Presentaba una cervicalgia de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Mujer de 31 años: Sufrió un traumatismo craneal y cervicalgia, ambos también de carácter moderado.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del vuelco, ambos afectados fueron trasladados en las ambulancias del SUC hasta las urgencias del Hospital Universitario Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.

Coordinación en los servicios de emergencia

Una patrulla de la Policía Local fue la primera en llegar al punto del siniestro, encargándose de las primeras medidas de seguridad en la calzada. Posteriormente, los Bomberos de Tenerife colaboraron estrechamente con el resto de los recursos intervinientes en las tareas de asistencia y seguridad del coche accidentado.

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Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico, que se vio notablemente ralentizado por la hora punta en la que ocurrió el percance, e instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las causas del vuelco. Finalmente, el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo intervino de forma rápida para proceder a la limpieza de los restos del vehículo y habilitar la vía por completo.