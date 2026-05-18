Grave accidente de tráfico en la TF-5: cuatro vehículos implicados a la altura de Los Realejos

Un grave accidente de tráfico se ha registrado este lunes en la autopista del Norte (TF-5), en el tramo comprendido entre los municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. El siniestro, de gran magnitud, ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto involucrados dos coches y dos motos.

El incidente ha tenido lugar en las inmediaciones de la conocida gasolinera de El Mirador, un punto de la vía del norte de Tenerife de alta circulación. Según las primeras informaciones disponibles en el lugar, el choque ha dejado al menos un herido de gravedad, a la espera de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias emita el balance definitivo con el número total de afectados y el alcance de sus lesiones.

Despliegue de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta del múltiple choque, se ha activado de inmediato un dispositivo de emergencia en la zona. En estos momentos, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se encuentran en el lugar del siniestro asegurando el perímetro, regulando la circulación e instruyendo las primeras diligencias para esclarecer la dinámica del accidente.

También se han desplazado ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para asistir a las víctimas en el mismo punto de la TF-5 antes de su evacuación hospitalaria.

Importantes retenciones en el Norte

Debido a la posición en la que han quedado los cuatro vehículos sobre la calzada y a la necesidad de atender de urgencia al herido grave, la circulación en este tramo de la TF-5 en sentido norte se encuentra notablemente afectada, registrándose importantes retenciones.

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Se ruega a los conductores que vayan a transitar por la zona máxima precaución, que sigan las indicaciones de las autoridades y, en la medida de lo posible, utilicen vías alternativas mientras actúan los servicios de emergencia y se procede a la limpieza y habilitación de la calzada.