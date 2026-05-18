Fallece un ciclista en el norte de Tenerife tras ser arrollado por un vehículo

Un hombre de 75 años falleció en la mañana de este lunes al ser arrollado por un vehículo en el norte de Tenerife. El accidente mortal se produjo en el municipio de Los Silos.

El ciclista circulaba por la carretera TF-42, en el kilómetro 13,9, en el tramo comprendido entre La Caleta de Interián y el casco urbano de Los Silos. Supuestamente, la víctima, que era natural de San Juan de la Rambla, sufrió la colisión con una grúa.

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En la mencionada carretera insular, que conecta la Isla Baja con Icod de los Vinos, hubo importantes retenciones. En el lugar intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.