La UD Longuera Toscal tomará medidas disciplinarias por las agresiones a miembros del CD Verdellada

La UD Longuera Toscal condena los incidentes ocurridos al término del encuentro disputado este fin de semana y que fueron denunciados por el CD Verdellada.

"Lamentamos profundamente las situaciones denunciadas por el Club Deportivo Verdellada y rechazamos cualquier acto de violencia, agresión o comportamiento antideportivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El fútbol no puede ni debe convertirse en un espacio de tensión, amenazas o enfrentamientos", ha expuesto el club en sus redes sociales.

En concreto, el Verdellada asegura que el entrenador y uno de los defensas sufrieron dos agresiones a manos de varios aficionados del equipo local y oda la plantilla tuvo que permanecer encerrada en su vestuario por el riesgo a recibir más agresiones y otros tratos vejatorios. Además de ello, la guagua en la que se iban del campo fue atacada con objetos, llegando incluso a romper algunos cristales.

Medidas disciplinarias

Ante esta situación, la UD Longuera Toscal señala que "no amparará ninguna conducta que vaya en contra de los valores de respeto, convivencia y deportividad que defendemos como club".

Por ello, una vez analizados los hechos y determinadas las posibles responsabilidades, la UD Longuera Toscal informa de que "tomará las medidas disciplinarias pertinentes contra aquellos jugadores o personas vinculadas al club que hayan podido estar implicados en estos comportamientos".

Cristales en el interior de la guagua. / CD Verdellada

En este sentido, el equipo realejero añade que colaborará con las autoridades y organismos competentes para esclarecer lo sucedido y reforzarán todas las medidas necesarias para evitar que hechos así vuelvan a repetirse.

Además, la UD Longuera Toscal traslada su pesar al CD Verdellada, a sus jugadores, cuerpo técnico y familiares por lo ocurrido, reiterando su compromiso con un "fútbol sano, seguro y basado en el respeto mutuo".