La UD Longuera Toscal tomará medidas disciplinarias por las agresiones a miembros del CD Verdellada
El club investigará si hay jugadores o personas vinculadas al equipo que hayan participado en el incidente de este fin de semana
La UD Longuera Toscal condena los incidentes ocurridos al término del encuentro disputado este fin de semana y que fueron denunciados por el CD Verdellada.
"Lamentamos profundamente las situaciones denunciadas por el Club Deportivo Verdellada y rechazamos cualquier acto de violencia, agresión o comportamiento antideportivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El fútbol no puede ni debe convertirse en un espacio de tensión, amenazas o enfrentamientos", ha expuesto el club en sus redes sociales.
En concreto, el Verdellada asegura que el entrenador y uno de los defensas sufrieron dos agresiones a manos de varios aficionados del equipo local y oda la plantilla tuvo que permanecer encerrada en su vestuario por el riesgo a recibir más agresiones y otros tratos vejatorios. Además de ello, la guagua en la que se iban del campo fue atacada con objetos, llegando incluso a romper algunos cristales.
Medidas disciplinarias
Ante esta situación, la UD Longuera Toscal señala que "no amparará ninguna conducta que vaya en contra de los valores de respeto, convivencia y deportividad que defendemos como club".
Por ello, una vez analizados los hechos y determinadas las posibles responsabilidades, la UD Longuera Toscal informa de que "tomará las medidas disciplinarias pertinentes contra aquellos jugadores o personas vinculadas al club que hayan podido estar implicados en estos comportamientos".
En este sentido, el equipo realejero añade que colaborará con las autoridades y organismos competentes para esclarecer lo sucedido y reforzarán todas las medidas necesarias para evitar que hechos así vuelvan a repetirse.
Además, la UD Longuera Toscal traslada su pesar al CD Verdellada, a sus jugadores, cuerpo técnico y familiares por lo ocurrido, reiterando su compromiso con un "fútbol sano, seguro y basado en el respeto mutuo".
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