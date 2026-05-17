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Seis fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, uno de ellos en Canarias

El siniestro del archipiélago ocurrió en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria

Imagen de archivo de un accidente de moto en la TF-21.

Imagen de archivo de un accidente de moto en la TF-21. / E. D.

Efe

Madrid

Seis personas han muerto en seis accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas -uno de ellos en Canarias- entre las tres de la tarde del viernes y las 20:00 horas de este domingo. Cinco de los fallecidos son motoristas, según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico.

El viernes por la tarde se produjo un primer accidente mortal en Villarejo del Valle (Ávila) que segó la vida de un motorista.

El sábado fueron cuatro los motoristas que murieron en las carreteras, en accidentes en Sada (Coruña), Valdefresno (León), La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y Consell (Baleares), en accidentes que también provocaron un herido.

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En la jornada de este domingo ha muerto otra persona que circulaba en un turismo en Caudete de las Fuentes (Valencia), según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico

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