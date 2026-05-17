Seis fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, uno de ellos en Canarias
El siniestro del archipiélago ocurrió en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria
Seis personas han muerto en seis accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas -uno de ellos en Canarias- entre las tres de la tarde del viernes y las 20:00 horas de este domingo. Cinco de los fallecidos son motoristas, según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico.
El viernes por la tarde se produjo un primer accidente mortal en Villarejo del Valle (Ávila) que segó la vida de un motorista.
El sábado fueron cuatro los motoristas que murieron en las carreteras, en accidentes en Sada (Coruña), Valdefresno (León), La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y Consell (Baleares), en accidentes que también provocaron un herido.
En la jornada de este domingo ha muerto otra persona que circulaba en un turismo en Caudete de las Fuentes (Valencia), según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Hallan un trasmallo de más de cuarenta metros en la playa de Las Teresitas
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una inspectora de Trabajo lo hace oficial: los trabajadores de Tenerife pueden recuperar el festivo del Día de Canarias que este año cae sábado
- El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming
- Instalaciones Precise Resort Tenerife