Salvamento remolca a Los Cristianos una embarcación con tres personas por un fallo en el motor

Una embarcación con tres personas a bordo ha tenido que ser remolcada a tierra este domingo tras informar de un fallo en el motor.

Según informa Salvamento Marítimo en sus redes sociales, los hechos ocurrieron en la zona turística de Los Cristianos.

Los controladores marítimos de Salvamento del centro de Tenerife movilizaron a la Salvamar Alpheratz, cuya tripulación los remolcó hasta el puerto.

¿Cómo actuar ante una emergencia en el mar?

Salvamento explica en su página web cómo hay que actuar para mejorar la seguridad en la navegación de recreo:

Si desde tierra ve a una embarcación o personas con claros síntomas de estar en dificultades (agitar los brazos, bengalas, humo o fuego, etc.) : avisar a los centros a través del teléfono de emergencias 112 o 900 202 202.

avisar a los centros a través del teléfono de emergencias 112 o 900 202 202. Si se encuentran con problemas a bordo de la embarcación: se hará una llamada de socorro -Canal 16 VHF- explicando la situación en que se encuentra o se emitirá una alerta Canal 70 VHF o frecuencia 2.187 kHz en LSD.

Cómo facilitar el trabajo de rescate

Para facilitar el trabajo de rescate, existe una serie de normas y acciones:

Dar la voz de alarma en cuanto se dude de la condición de permanecer a bordo de la embarcación en seguridad o se tema que las cosas no vayan a mejorar en un futuro inmediato.

Procurar conocer, y así hacerlo saber al Centro de Salvamento, la posición exacta y las condiciones de peligro en que estamos.

No dudar. Es mejor que se ponga en marcha el dispositivo de emergencia y que sea falsa alarma que no hacerlo y que luego haya que lamentar ese hecho.

Poner en conocimiento del centro las c ondiciones meteorológicas de la zona.

de la zona. Comunicar cualquier cambio sustancial en las condiciones en que estamos si entra más agua, si hemos lanzado una bengala, si vamos a abandonar el yate en la balsa, etc… y, naturalmente, si la emergencia se cancela o resuelve por los propios medios.

Utilice siempre los procedimientos internacionales reglamentados para hacer una llamada de socorro. Sólo así tendrá la seguridad de que su llamada es escuchada y que será atendida por los servicios de salvamento o por embarcaciones próximas que permanecen a la escucha. Recuerde que la valoración del tipo de emergencia y su gravedad es responsabilidad del patrón de la embarcación.

Puedes conocer el protocolo al completo en este enlace.