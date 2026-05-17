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Dos personas afectadas tras sufrir una caída al mar en Puerto de la Cruz

Un joven de 21 años, con pronóstico moderado, fue trasladado al hospital tras ser atendido por ahogamiento incompleto

Imagen de archivo de Playa Jardín en pleno cierre por contaminación

Imagen de archivo de Playa Jardín en pleno cierre por contaminación / Arturo Jiménez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Tres personas cayeron al mar en la tarde de este sábado en Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz, sufriendo dos de ellas afectaciones de distinta consideración, informó el 112 de Canarias.

Uno de los afectados es un hombre de 21 años, que pudo salir del agua por sus propios medios y presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico moderado en el momento inicial de recibir asistencia sanitaria, detalló el 112 en su página web.

Tras ser atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladado al Hospital Universitario Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.

La otra persona afectada es una mujer de 20 años, que fue rescatada por un lugareño y sufrió varias contusiones de carácter leve y fue asistida en el lugar por una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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La tercera persona que cayó al mar es un hombre que pudo salir del agua por sus propios medios y del que la fuente no ofreció más detalles.

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