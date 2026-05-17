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Dos heridos tras la colisión de dos motos en La Palma

Uno de los heridos, de 30 años, presentaba traumatismos moderados y fue trasladado al Hospital General, mientras que el otro, de 26, sufrió contusiones leves

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Dos hombres, de 30 y 26 años, han resultado heridos tras la colisión entre dos motocicletas en el Camino Cruz Chica, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo este sábado sobre las 20:38 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta comunicando el choque entre ambos vehículos y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados en el lugar del siniestro antes de proceder a su traslado a distintos centros sanitarios.

Personas afectadas

Uno de los heridos, un varón de 30 años, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.

El segundo afectado, de 26 años, sufrió varias contusiones de carácter leve y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Los Llanos de Aridane.

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Agentes de la Policía Local instruyeron las diligencias correspondientes.

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